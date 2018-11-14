Вице-президент США пригрозил Китаю тотальной холодной войной

Вашингтон, 14 ноября. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс пригрозил Китайской Народной Республике тотальной холодной войной.

С заявлением на тему второй человек США выступил во время интервью газете Washington Post, добавив, что Пекину, для того, чтобы избежать противостояния с Вашингтоном, необходимо «изменить свое поведение».

«Лучший, если не последний шанс Китая избежать сценария холодной войны с Штатами — это провести масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности», — пояснил свою позицию Пенс.

В том числе об этом, несомненно, зайдет речь на встрече президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе на полях саммита «Большой двадцатки» (G20).

«Если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки, Вашингтон готов к усилению экономического, дипломатического и политического давления», — констатировал вице-президент США.

Как считает Пенс, в гипотетической масштабной холодной войне преимущество на стороне Соединенных Штатов ввиду того, что «американская экономика более устойчива, чем китайская».

«Мы действительно считаем, что в любом случае находимся в сильной позиции. Если КНР хочет избежать холодной войны с США и их союзниками, Пекину придется полностью изменить свое поведение», — резюмировал американский вице-президент.

Как напоминает «Газета.ru», торговая война между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки началась после того, как в июле обе страны повысили взаимные таможенные пошлины.

При этом пару недель назад в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп желает заключить торговое соглашение с КНР. Буквально на следующий день Пекин заявил о готовности разрешить торговый спор с США посредством переговоров.