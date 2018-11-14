Трамп не планирует отправлять в отставку главу Пентагона ― The Washington Post

Вашингтон, 14 ноября. Президент США Дональд Трамп не намерен снимать с поста министра обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственный источник в администрации Вашингтона.

«Он [Мэттис] остается», ― цитирует издание слова источника.

Сообщения о возможной отставке Мэттиса начали появляться в середине октября, когда с таким предположением выступил сам Трамп. На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок по итогам выборов в Конгресс США. В частности, в отставку был отправлен министр юстиции Джефф Сешнс.

Также американские СМИ сообщили, что в Белом доме может обсуждаться отставка министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и заместителя своего помощника по национальной безопасности Миры Рикардел.