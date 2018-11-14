Шойгу поздравил Службу защиты государственной тайны ВС РФ со столетием

Москва, 14 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил Службу защиты государственной тайны Вооруженных сил (ВС) РФ со столетием и отметил профессионализм и верность присяге ее работников.

Служба 13 ноября отпраздновала 100-летний юбилей со дня образования. В поздравительной телеграмме, которую публикует газета «Красная звезда», Сергей Шойгу назвал специалистов ведомства образцом бдительности и компетентности.

«Личный состав специальных органов вписал немало славных страниц в летопись Вооруженных сил, при выполнении сложных и важных задач всегда проявлял мужество, самоотверженность, высокий профессионализм и верность присяге. Специалисты службы во все времена являлись образцом бдительности и компетентности», — говорится в поздравлении.

Министр отметил, что за 100 лет служба прошла непростой путь и «стала эффективным звеном в системе военного управления государства». По словам Шойгу, в условиях развития информационных технологий сотрудники службы надежно обеспечивают сохранность государственных и военных секретов. Шойгу пожелал работникам и ветеранам ведомства благополучия, крепкого здоровья и дальнейших успехов на службе.