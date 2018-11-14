«Нужно быть актером»: европейская НПО учила мигрантов, как получить статус беженца в ЕС

Торонто, 14 ноября. Директор крупной европейской неправительственной организации Advocates Abroad Ариэль Рикер рассказала, как она учит мигрантов выдавать себя за притесняемых христиан, чтобы получить убежище в ЕС. Об этом сообщила канадская журналистка Лорен Саузерн в своем Twitter.

Она опубликовала видео, на котором Рикер рассказывает, как именно она учит мигрантов выдавать себя за притесняемых беженцев, чтобы получить убежище. По ее словам, европейские чиновники мыслят шаблонно и следуют стандартам, прописанным в их документах.

Например, в документах приводится список характеристик, которые есть у беженца, пережившего травму. Располагая этим список, она объяснила своим клиентам, как именно им нужно себя вести, чтобы соответствовать «стандартам» чиновников из Евросоюза. Для этого во время интервью вести себя эмоционально: плакать или всхлипывать, а также изображать тошноту.

«Им нужно быть актерами», ― объяснила Рикер на видео.

Предполагается, что таким образом статус беженцев получили не менее 15 000 человек. В ООН уже отреагировали на расследование канадской журналистки, назвав его результаты «тревожными».

Advocates Abroad начала свою деятельность в 2016 году. Согласно данным на ее сайте, она работает в Евросоюзе и на Ближнем востоке. Она оказала помощь как минимум 15 тысячам мигрантов в Греции и примерно 2,5 тысяч за ее пределами.

После публикации данного видео, в Twitter организации появилось сообщение о том, что этот ролик является «фальшивкой», смонтированной «правыми силами» для дискредитации организации, однако позже этот твит был удален. Позже также были удалены все аккаунты этой организации в социальных сетях. Как сообщает RT, расследование деятельности данной организации все еще ведется.