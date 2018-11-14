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Депутат Бондаренко призвал чиновников попробовать питаться месяц на 3,5 тысячи

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Депутат Бондаренко призвал чиновников попробовать питаться месяц на 3,5 тысячи

Саратов, 14 ноября. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко призвал российских чиновников ради интереса попробовать питаться месяц на 3,5 тысячи рублей.

Об этом парламентарий-коммунист, который с 24 октября проводит эксперимент, заявил в ходе пресс-конференции «Министерская диета, или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

«Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», — обосновал свое предложение саратовский депутат.

Как напоминает «Газета.ru», Николай Бондаренко заявил, что будет в течение месяца питаться на 3,5 тысячи рублей. Это стало своеобразным ответом на заявления уже экс-министра занятости Саратовской области Натальи Соколовой. 

В середине прошлого месяца бывший чиновник заявила, что такой суммы вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а также отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково». 

Депутат Бондаренко призвал чиновников попробовать питаться месяц на 3,5 тысячи

Добавим, что подводя промежуточные итоги социального эксперимента, саратовский депутат заявил, что размер потребительской корзины в регионах должен составлять не менее 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум не менее 20 тыс.

Автор: Константин Терехов
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