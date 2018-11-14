«И дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти»: Приходько высказалась о Порошенко и его команде

Киев, 14 ноября. Украинская певица Анастасия Приходько обвинила президента Украины Петра Порошенко и его команду в «лживой и подлой игре», объяснив инцидент с ее интервью провластному телеканалу. Мнением исполнительница поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

Анастасия Приходько написала развернутый комментарий на произошедший в ходе ее интервью украинскому «5 каналу» инцидент. Тогда певица решила прекратить разговор после ряда неудобных вопросов о Юлии Тимошенко.

Приходько написала, что готовилась к «конструктивному диалогу», понимая, что выступит на принадлежащем украинскому президенту канале, будучи соратником Тимошенко. Но растерялась после «манипулирования информацией» и ряда нападок на Тимошенко. Певица поблагодарила оппонентов за «урок» и отметил, что Порошенко и его соратники будут вести подлую игру в надежде остаться при власти и дальше.

«Но главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», — написала Анастасия Приходько.

Ранее Газета.ru сообщила, что во время интервью на «5 канале» ведущая шоу Янина Соколова попросила певицу прокомментировать видео, на котором Юлия Тимошенко утверждает, что госдолг Украины вырос за последние четыре года в 14,5 раза. При этом политик показала изображенную на листе бумаги диаграмму, на которой было указано, что госдолг Украины вырос в 14,5 раза с 2008 года. В этот период премьер-министром страны была сама Тимошенко.

Позже к беседе присоединился мужчина, который представился «гражданином Украины» Константином. Мужчина отметил, что не состоит в Блоке Юлии Тимошенко, но попытался оправдать политика. После этого Анастасия Приходько заявила об окончании интервью и ушла.

Певица объявила о решении присоединиться к команде Юлии Тимошенко в октябре. Приходько отмечала, что собирается заняться социальными вопросами.