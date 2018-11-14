Эксперт рассказал, почему МВФ недоволен темпами роста украинской экономики

Киев, 14 ноября. Украина зависит от кредитов, но плохо исполняет программу Международного валютного фонда (МВФ), под которую выделяются деньги, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Эксперт прокомментировал слова постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана, который высказал недовольство темпами роста экономики в стране. Топорнин отметил, что Украина плохо исполняет программу, под которую фонд выделяет деньги. Международные кредиторы недовольны борьбой с коррупцией и темпами реформ в стране, поэтому с выделением средств каждый раз происходит задержка.

По словам Топорнина, МВФ дает деньги, чтобы были реализованы определенные программы, и экономика страны встала на ноги. Но сейчас Украина зависима от кредитов.

«Уже идут разговоры о том, что если будет задержка получения средств на несколько месяцев, то может возникнуть технический дефолт. МВФ будет требовать выполнения своих предписаний и проведения реформ», — цитирует Николая Топорнина RT.

Эксперт отметил, что МВФ предоставит Украине кредит, но «возможно, с задержкой и частично».

Ранее Газета.ru сообщила, что президент Украины Петр Порошенко назвал страну одной из самых бедных в Европе. Глава государства отметил, что на Украине восстановлен рост экономики, но чтобы жители всех регионов страны почувствовали «восстановление» уровня жизни этого роста недостаточно.