Эксперт объяснил, почему РФ и Китай не поддержали план Макрона по контролю над Интернетом

Париж, 14 ноября. Предложенный французским президентом Эммануэлем Макроном план «мягкого» регулирования интернета Paris Call нежизнеспособен, полагают эксперты. Именно это вызвало отсутствие интереса к плану Макрона со стороны России, Китая и США.

Макрон призвал ужесточить регулирование интернета, так как иначе, по его мнению, под угрозой окажется демократия. Он подчеркнул, что в настоящее время существует два подхода к контролю над происходящим в интернете: «калифорнийский» вариант – то есть, отсутствие регуляций, и «китайский» вариант, подразумевающий полный контроль. Макрон предложил свой вариант – «мягкое регулирование». Однако ряд стран, включая США, Китай и Россию отказались даже формально заявлять о своем согласии с этим документом.

По словам основателя соцсети KabulJan и специалиста по кибербезопасности Сохраба Гайрата, предложенная Макроном идея не будет работать. Гайрат отметил, что в настоящее время попросту нет технологий, которые позволили бы реализовать план французского президента.

«В качестве примера можно взять блокировку Telegram. Вроде как его заблокировали, но все до сих пор им пользуются. Думаю, Россия, США и другие страны, отказавшиеся от этого меморандума, понимают, что он бессмысленный», ― отметил он.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, главный редактор проекта USA Really, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал о двойных стандартах в подходе Макрона к контролю над интернетом.