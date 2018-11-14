Специалисты рассказали об уязвимости банкоматов к взлому и утечке данных

Москва, 14 ноября. Все банкоматы уязвимы к утечке данных банковских карт клиентов, большинство позволяют злоумышленникам похищать деньги. Об этом говорится в исследовании Positive Technologies «Сценарии логических атак на банкоматы».

По данным специалистов, взломать банкомат можно за 15 минут. Компания выявила уязвимости в 26 моделях устройств производства GRGBanking, Diebold Nixdorf и NCR. При наличии доступа к компьютеру банкомата злоумышленники в 100% случаев могут получить данные прошедших через картридер банковских карт клиентов в течение 15 минут, сообщает со ссылкой на Positive Technologies «Коммерсантъ».

К направленным на хищение денежных средств атакам уязвимы 85% банкоматов. Для взлома устройства по технологии blackbox хакерам достаточно 10 минут.

Эксперты отмечают, что уязвимости банкоматов действительно существуют, но не означают реальность проводимых с их помощью атак. Так как в России используются чиповые карты, и операции с хищением данных с магнитных лент банковских карт почти бесполезны.