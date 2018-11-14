Россия вернула в суд документы о «вмешательстве в выборы» в США

Вашингтон, 14 ноября. Россия вернула в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка ей ранее документы, касающиеся иска Демократической партии США о «вмешательстве в выборы». Об этом сообщается в письме российского посла в США Анатолия Антонова, которое было размещено в базе судебных документов.

«Все юридические документы по упомянутому делу, которые были переданы уважаемым судом через посольство Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации дипломатическими нотами… от 7 сентября 2018 года были возвращены дипломатической нотой министерства иностранных дел Российской Федерации… от 27 сентября 2018 года в посольство Соединенных Штатов Америки по причинам, изложенным в упомянутой ноте», ― гласит текст письма российского посла.

По словам Антонова, проводимое США судебное разбирательство нарушает международное законодательство в сфере иммунитета России. Он подчеркнул, что Россия не давала и не собирается давать своего согласия на разбирательство данного дела в американских судах. К письму приложена нота российского МИД, которая требует от американских властей принять меры для прекращения подобных действий, нарушающих иммунитет РФ.

Напомним, что в апреле руководство Демократической партии США подало иск в суд против правительства России, главного управления российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выборного штаба Дональда Трампа, обвинив их в связи с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов, которые якобы привели к поражению кандидата Демпартии в ходе президентских выборов в США. Власти РФ неоднократно указывали на голословность подобных обвинений, отмечая, что они ни на чем не основаны. Как дала понять Москва, она считает так называемое «российское дело» продуктом внутренней кухни США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что никаких доказательств в поддержку выдвигаемых в адрес РФ обвинений представлено не было.