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Меланья Трамп потребовала уволить заместительницу Болтона

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Меланья Трамп потребовала уволить заместительницу Болтона

Вашингтон, 14 ноября. Первая леди США Мелания Трамп потребовала от администрации США уволить Миру Рикардел — заместителя советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщает Reuters, представитель супруги президента США уточнил, что, по мнению Меланьи, Рикардел «больше не заслуживает работать в Белом доме».

Ранее американские СМИ сообщали о готовящихся кадровых перестановках в администрации президента. В частности, по данным The Wall Street Journal, свои посты покинут глава администрации Джон Келли и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен. 

О возможном увольнении Рикардел также упоминалось. Источники сообщали о конфликте, который произошел у нее с первой леди. По некоторым данным, это связано с организацией поездки Меланьи в Африку. По данным источников Reuters, Рикардел пыталась пересмотреть размер расходов бюджета на поездку первой леди.

Официальных заявлений Белого дома по данному вопросу пока не поступало.

Автор: Олеся Волкова
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