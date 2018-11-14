Меланья Трамп потребовала уволить заместительницу Болтона

Вашингтон, 14 ноября. Первая леди США Мелания Трамп потребовала от администрации США уволить Миру Рикардел — заместителя советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщает Reuters, представитель супруги президента США уточнил, что, по мнению Меланьи, Рикардел «больше не заслуживает работать в Белом доме».

Ранее американские СМИ сообщали о готовящихся кадровых перестановках в администрации президента. В частности, по данным The Wall Street Journal, свои посты покинут глава администрации Джон Келли и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

О возможном увольнении Рикардел также упоминалось. Источники сообщали о конфликте, который произошел у нее с первой леди. По некоторым данным, это связано с организацией поездки Меланьи в Африку. По данным источников Reuters, Рикардел пыталась пересмотреть размер расходов бюджета на поездку первой леди.

Официальных заявлений Белого дома по данному вопросу пока не поступало.