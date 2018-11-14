ФСИН оптимизировал затраты на питание заключенных, не ухудшив его качества

Москва, 14 ноября. Благодаря оптимизации закупок и производству продуктов ФСИН удалось оптимизировать затраты на питание осужденных, сохранив весь необходимый объем калорий. Об этом рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, сейчас расходы на питание осужденных составляют 72 рубля в сутки, но при этом они получают весь необходимый объем калорий, который был рассчитан компьютерной программой.

«Мы наняли хороших специалистов, которые заканчивали Тимирязевскую академию, которые провели расчет, составили компьютерную программу, которая полностью дает расклад ― какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей и сколько это будет стоить», ― заявил Максименко.

Он добавил, что составители программы исходили из того, что взрослому мужчине в день требуется 3200-3300 килокалорий. По словам Максименко, оптимизация позволила серьезно сократить расходы: в 2012 году на питание заключенных из бюджета было выделено 24 миллиарда рублей, а в 2018 – 15 миллиардов рублей. При этом качество питание не изменилось в худшую сторону.