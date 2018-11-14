«Сработал стереотип»: в Совфеде прокомментировали обвинения Норвегии в адрес РФ о сбое GPS

Москва, 14 ноября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «политическим решением» выдвинутые Норвегией в адрес РФ обвинения о сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Во вторник минобороны Норвегии заявило, что сбой системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture связан с помехами, которые «в период с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике».

По мнению Клинцевича, обвинения Норвегии были ожидаемыми. Сенатор отметил, что масштабные учения «практически всегда чреваты серьезными нестыковками».

Он подчеркнул, что не считает, что сбой был создан намерено с целью обвинить российскую сторону. Это произошло по причине того, что «определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации». Ситуацию Клинцевич назвал «элементарным непрофессионализмом».

«Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские. Понятно, что это – чисто политическое решение, в котором напрочь отсутствует военная составляющая», — считает сенатор.

Клинцевич резюмировал, что «такие учения вблизи наших границ лучше не проводить».

Ранее с обвинениями в адрес РФ выступил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, заявивший, что работа системы GPS якобы была «нарушена специально».

Как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее прокомментировал данные заявления. Он отметил, что российскую сторону часто обвиняют «во всех смертных грехах», не предоставив при этом доказательств. Песков подчеркнул, что Москве «ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS».