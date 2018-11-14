Эксперт рассказал, как избавить супероружие РФ от уязвимости перед РСД США в Европе

Москва, 14 ноября. В качестве ответа на вероятное размещение в Европе американских баллистических ракет средней дальности (РСД) России следует создать мобильную компоненту гарантированного ответного удара в структуре стратегических ядерных сил (СЯС). С таким предложением выступил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер».

Он указал, что стационарные ракетные комплексы уязвимы для атаки. Это касается и новейших российских ракет Р-36УТТХ и создаваемого сейчас «Сармата», которые исполнены только в шахтном варианте. В то же время, РСД не смогут эффективно поражать мобильные объекты, отметил Сивков.

Чтобы минимизировать шансы противника на успешное поражение шахтных пусковых установок, Сивков предложил не только значительно усилить противовоздушную оборону, но и активно применять средства радиоэлектронной борьбы. Это сможет избавить российское супероружие от его главной уязвимости перед РСД США в Европе.

По его словам, в настоящее время наиболее перспективным мобильные конкурентом СЯС, имеющимся в распоряжении России, являются самолеты Ту-95 и Ту-160, способные нести сотни крылатых ракет гарантированного ответного удара. Сивков отметил, что в настоящее время отмечается недостаток аэродромов для российской стратегической авиации, который он предлагает решить при помощи создания «аэродромов подскока» для бомбардировщиков в гражданских аэропортах.

Сивков также отметил, что хотя атомные подлодки-ракетоносцы в вовремя нахождения в море неуязвимы для РСД, для длительного боевого патрулирования пригодны лишь несколько российских атомных субмарин, которые суммарно могут нести около ста баллистических ракет с 300-500 боеголовками. Кроме того, он предложил вернуться к реализации проект боевого железнодорожного ракетного комплекса. Другими необходимыми мерами она назвал расширение парка самолетов-ретрансляторов Ту-142МР, а также создание мобильного варианта комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».