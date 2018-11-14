Жена Мамаева с нарядом полиции забрала автомобиль мужа у ФК «Краснодар»

Москва, 14 ноября. Жене полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алане вернули автомобиль, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Бушманов в интервью «СЭ» сообщил, что ФК «Краснодар» «не возвращал автомобиль Павла до тех пор, пока не был вызван наряд полиции». По его словам, чтобы в клубе отреагировали на данную ситуацию, потребовалось вмешательство полиции.

«Фактически совершали акт самоуправства. У «Краснодара» не было никаких оснований для того, чтобы не отдавать машину», — подчеркнул адвокат.

Предметом спора Аланы Мамаевой и футбольного клуба стала машина, которую не получалось забрать с клубной базы. Всю эту историю Алана рассказала ранее подписчикам своего Instagram во время онлайн-эфира.

По ее словам, на базу она пришла вместе с адвокатом. Однако перед ними закрыли ворота. Забрать автомобиль получилось после того, как прибыла полиция. При этом жена арестованного футболиста пожаловалась на то, что футбольный клуб не отвез их машину в сервис.

Один из подписчиков поинтересовался у Мамаевой, почему от нее не было слышно слов благодарности в адрес клуба.

«Кхе-кхе. Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов. Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон», — ответила она.

Ранее RT сообщал, что срок следствия по делу футболистов Александра Кокорина и Мамаева может быть продлен на два месяца — до 8 февраля, из-за необходимости проведения ряда дополнительных экспертиз.

Футболисты были заключены под стражу за участие в драке в центре Москвы. Ранее «Газета.ру» сообщала, что Кокорин и Мамаев добровольно моют туалеты. Издание отмечало, что футболисты не испытывают давления со стороны других заключенных.