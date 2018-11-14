Москва, 14 ноября. Социологи из США раскрыли необычную закономерность — чем больше половых партнеров имела женщина до замужества и рождения ребенка, тем чаще себя ведут так и ее дочери.

Социологи опубликовали результаты исследования в журнале PLoS One. Клэр Кэмп-Душ из университета Огайо предположила, что женщины, у которых было много партнеров в жизни, «не очень хорошо умеют поддерживать отношения с супругом», что приводит к проблемам в семейной жизни.

«Они могут передавать эти черты своим детям, что тоже вносит нестабильность в их жизнь», — считатет Кэмп-Душ.

Кэмп-Душ с коллегами наблюдали за жизнью примерно восьми тысяч молодых парней, девушек и их детей на протяжении более 24 лет, начиная с 1979 года. Испытуемые рассказывали исследователям об изменениях в половой жизни, совместной жизни.

Позднее ученые провели подобный опрос уже с детьми своих подопечных. Сравнив данные, они открыли несколько крайне интересных параллелей. Выяснилось, что число половых партнеров у дочерей практически всегда равно или близко к тому, как много супругов или парней было у их матерей. При этом это относится не только к продолжительным отношениям и браку, но и к кратковременным интрижкам.

По мнению ученых, разводы и разрывы в отношениях у матерей не оказывали такого сильного влияния, как общее число партнеров у матери до их появления на свет.

Кэмп-Душ пришла к выводу, что не все сходства в половом поведении матерей и дочерей объясняются исключительно воспитанием. По мнению ученых, подобные особенности в поведении могут быть обусловлены и генетическими факторами.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», исследователи из Университета Юты в США и Университета Западного Онтарио в Канаде выяснили, почему люди продолжают отношения с теми, кого уже не любят.