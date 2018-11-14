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Цеповяз записал видеообращение после скандала с фотографиями из колонии

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Цеповяз записал видеообращение после скандала с фотографиями из колонии

Москва, 14 ноября. Отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз записал видеообращение, в котором назвал «подделкой» и «фотошопом» фотографии, на которых он в тюрьме ест крабов и икру, а также готовит шашлык. Кадры с его обращением были показаны в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

По его словам, эти снимки были «подделаны» и опубликованы, чтобы «скомпрометировать» его. Цеповяз предположил, что за этим стоит его бывшая жена.

«Здесь ничего нельзя было даже спрятать, все тут друг за другом смотрят», — заявил он.

Ранее в СМИ появились фотографии Цеповяза, на которых он в тюрьме ест крабов, шашлыки и красную икру. Следователи начали проверку, глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал дать «жесткую оценку» действиям сотрудников колонии, где Цеповяз ел деликатесы.

Напомним, Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы за массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края.


 

 

Автор: Антон Зарубин
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