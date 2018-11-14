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Взрыв машины в массовом ДТП на трассе «Дон» попал на видео

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Взрыв машины в массовом ДТП на трассе «Дон» попал на видео

Ростов-на-Дону, 14 ноября. Снегопад парализовал движение на трассе М4 «Дон». Многочисленные аварии стали причиной многокилометровой пробки. Очевидец передал Федеральному агентству новостей видео, на которое попал момент взрыва одной из машин. 

Из-за снега и гололедицы движение на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, под городом Шахты, оказалось буквально парализовано. ДТП с участием нескольких десятков как легковых, так и грузовых машин привело к образования многокилометровой пробки. 

Очевидец передал ФАН видео с места затора. Случайно он заснял момент взрыва одной из машин, попавшей в массовое ДТП.

По словам очевидца, произошло все около четырех часов дня. Водитель хотел заснять огромную пробку, в которой оказались «смяты» из-за аварий десятки машин. В один момент на кадрах появляется дым. В момент, когда автор видео поравнялся с горящим автомобилем, прогремел сильный взрыв.

Автор: Олеся Волкова
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