Иск CNN к Трампу может быть полезен для российских СМИ ― Захарова

Москва, 14 ноября. Прецедент с иском телекомпании CNN о восстановлении аккредитации журналисту, который был подан против президента США Дональда Трампа, может оказаться очень полезным для российских журналистов, которые гипотетически могут попасть в аналогичную ситуацию в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отлично! Очень советую работающим в США российским журналистам пристально следить за судьбой этого иска. Прецедент может оказаться весьма полезным для тех из них, кому будет отказано в аккредитации при соблюдении ими всех формальных требований. Или отказано в ответе на вопрос», ―написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, что на прошлой неделе во время пресс-конференции Трампа в Белом доме произошел инцидент с журналистом CNN Джимом Акостой – он задал Трампу вопрос и отказывался вернуть микрофон модератору пресс-конференции. Позже Белый дом заявил, что отзывает у Акосты аккредитацию, пишет «Ридус». Во вторник телекомпания CNN через суд потребовала от Трампа восстановить Акосте допуск и дать гарантии, что он не будет отозван вновь.