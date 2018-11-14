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МВД разрешило проводить регистрацию машин в автосалонах

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МВД разрешило проводить регистрацию машин в автосалонах

Москва, 14 ноября. В МВД России подготовили список квалификационных требований к специалистам, которые будут заниматься регистрацией машин в салонах. Проект данного приказа был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Еще в начале августа российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается проводить регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД – прямо в автосалоне. Проект закона был внесен в Госдуму еще в 2011 году и до июля 2018 находился на доработке. Согласно ему, покупатели новых автомобилей смогут регистрировать их и получать номерные знаки прямо в салонах.

МВД РФ подготовило требования к специалисту, который будет заниматься постановкой новых автомобилей на учет. Он должен будет уметь идентифицировать авто в соответствии с законодательством о техническом регулировании, выявлять признаки изменения идентификационных данных и оформлять документы для регистрации машин.

Автор: Антон Зарубин
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