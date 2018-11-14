Бывшая любовница Билла Клинтона Левински решила вновь извиниться перед Хиллари

Вашингтон, 14 ноября. Экс-стажер Белого дома Моника Левински готова при возможности вновь принести извинения бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон из-за скандала с ее мужем Биллом. Об этом Левински сообщила в своей статье, опубликованной на сайте журнала Vanity Fair.

Билл Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 год. В 1998 году разразился скандал из-за его связи с Левински. Клинтону грозил импичмент из-за дачи ложных показаний и препятствованию правосудию. Однако впоследствии обвинения были сняты после продолжительных обсуждений.

Левински заявила, что готова вновь извиниться перед бывшей первой леди. При этом она напомнила, что первым заявлением после разоблачения «было извинение непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон) и миссис Клинтон».

«Если бы я увиделась лично с Хиллари Клинтон сегодня, я знаю, что собралась бы со всеми необходимыми силами и опять искренне призналась бы ей, насколько мне жаль», — пишет она.

В середине октября Хиллари Клинтон прокомментировала секс-скандал с участием ее мужа и Левински. Как сообщала «Газета.ру», Хиллари рассказала, что после скандала Билл не должен был уйти в отставку. По ее мнению, измена мужа не связана с злоупотреблением властью над стажеркой в Белом доме, поскольку Левински на тот момент было 22 года.