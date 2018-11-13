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Автомобиль в центре Киева провалился под асфальт после аварии на теплосети

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Автомобиль в центре Киева провалился под асфальт после аварии на теплосети

Киев, 13 ноября. В центре Киева из-за аварии на теплосети произошел выброс кипятка, в результате чего под асфальт почти полностью провалился легковой автомобиль. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение транспорта на улицах Саксанского и Шота Руставели заблокировано.

«На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло масштабное повреждения тепловой сети диаметром 400 миллиметров, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть», ― говорится в сообщении на сайте администрации​​​.

Из-за инцидента произошел провал асфальтового покрытия на улице, в результате чего в яму с кипятком упал легковой автомобиль. Сейчас на месте работают коммунальные службы, а также спасатели и полиция.

Сообщается, что водитель автомобиля не пострадал, однако нескольким прохожим кипятком обожгло ноги. Инцидент привел к образованию серьезных пробок в украинской столице.

Автор: Антон Зарубин
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