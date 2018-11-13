Киев, 13 ноября. СМИ сообщили о закрытой встречи президента Украины Петра Порошенко с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным BBC News Украина, на закрытой встрече присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП. По словам директора Нацинститута стратегических исследований Ростислава Павленко, участие в мероприятие приняли «представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение».

Павленко уточнил, что Порошенко доложил о переговорах с Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП в свою очередь «выразили свою поддержку» предоставления автокефалии Украине.

Напомним, в этом году Киев заявил о желании разорвать связи с Московским патриархатом и создать отдельную украинскую церковь. Константинопольский патриархат в середине октября объявил о том, что приступает к процессу предоставления Киеву автокефалии.

Ранее сообщалось, что 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко со всеми епископами УПЦ МП. По данным ВВС, тогда УПЦ МП заявила, что встреча должна состояться не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской лавры. Об этом решении собора епископов было сразу доложено президенту. Однако президент от встречи отказался. в администрации Порошенко заявили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа во встрече.

Заседании Священного синода УПЦ под председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия прошло во вторник в Киево-Печерской лавре. Как сообщала «Газета.ру», здесь было принято решение прекратить евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата.