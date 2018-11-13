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Госдеп назвал идею создания армии Евросоюза «ослаблением НАТО»

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Госдеп назвал идею создания армии Евросоюза «ослаблением НАТО»

Вашингтон, 13 ноября. Власти США не поддерживают идею французского президента о создании единой европейской армии, так как это «ослабит НАТО». С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы полагаем, что все, что делается, не должно делаться в отрыве от действий НАТО. НАТО - это надёжная организация, которую США и многие другие страны поддерживают много лет. Поэтому мы не хотим ослабления НАТО», — заявила Науэрт.

Ранее идею французского президента Эммануэля Макрона о создании европейской армии раскритиковал его американский коллега Дональд Трамп. По его словам, Евросоюз должен вносить справедливую долю в расходы по НАТО и не пытаться создавать параллельные структуры.

Автор: Антон Зарубин
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