Москва, 13 ноября. Журналист Сергей Канев, участвовавший в расследованиях группы блогеров Bellingcat, касающихся так называемого «отравления Скрипалей», покинул Россию, перебравшись в Латвию. Об этом сообщает ряд СМИ.

Канев известен своими «расследованиями», включая и так называемое «дело Скрипалей» ― в частности, именно он озвучил версию, что один из подозреваемых в якобы имевшем место отравлении Сергея и Юлии Скрипаль также участвовал в «вывозе» бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию. Несостоятельность этой версии была доказана позже экспертами, включая бывшего офицера Сил специальных операций ГРУ Александра Кикалова.

Как сообщается, сейчас Канев переехал в Латвию. Смену страны проживания он якобы имеющими место преследованиями его в России из-за его «расследований». Однако, по данным СМИ, ему пришлось переехать потому, что его «расследования» оказались разоблачены как фейки и его деятельность в России перестала приносить результаты, нужные его работодателям.