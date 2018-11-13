«Цепь случайностей»: свидетель убийства Талькова раскрыл подробности трагедии

Москва, 13 ноября. Бывший сотрудник московского уголовного розыска, свидетель убийства Игоря Талькова Сергей Ломов рассказал, что происходило в день гибели певца.

Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в Петербурге перед выходом на сцену. Очевидцы рассказывали, что конфликт произошел между певцом, его охранниками и концертным директором Валерием Шляфманом, а также Игорем Малаховым. Оружие найдено не было.

В эфире Пятого канала Ломов сообщил, что в этот день во дворце спорта «Юбилейный» произошел конфликт, который перерос в драку. По мнению свидетеля, к убийству привела «цепь случайностей».

Ломов заявил, что оружие преступления принадлежало другу певицы Азизы Игорю Малахову, который купил его незаконно. При этом по его словам, во время потасовки оружие «переходило из рук в руки».

Ломов подчеркнул, что по его мнению, «Шляфман не убивал Талькова».

«По крайней мере, не было умышленного убийства. Так же, как его не было и у Малахова», — сообщил Ломов.

Во вторник стало известно, что Следственный комитет РФ возобновил расследование убийства Талькова. Как сообщал RT, следователи удовлетворили ходатайство вдовы певца Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей.

Позднее, как сообщала «Газете.ру», певица Азиза вслед за вдовой Талькова попросила признать ее потерпевшей. Кроме того, она предложила привлечь к расследованию экстрасенсов.

Напомним, обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено Шляфману. В 1992 году он уехал в Израиль. Суд арестовал его заочно. В марте 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено.