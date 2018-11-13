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Пользователи iOS жалуются на массовую блокировку аккаунтов Apple ID

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Пользователи iOS жалуются на массовую блокировку аккаунтов Apple ID

Москва, 13 ноября. Пользователи гаджетов компании Apple столкнулись с блокировкой Apple ID. Для восстановления доступа им необходимо ответить на вопросы или ввести номер телефона, а некоторым даже потребуется сбросить пароли.

Как сообщает во вторник 9to5Mac, поступает большое количество жалоб от пользователей, которые столкнулись с блокировкой своих аккаунтов. Обычно Apple блокирует учетные записи по разным причинам, чаще всего когда кто-то пытается получить доступ к ID, введя свой неправильный пароль слишком много раз.

Доступ к учетной записи может быть восстановлен путем ответа на вопросы безопасности и ввода надежного номера телефона для проверки. Пользователям также может потребоваться сбросить свои пароли. Пользователи могут потерять доступ к таким сервисам, как iMessage, iCloud и Apple Music, в случае неподтверждения личности.

Пользователи iOS жалуются на массовую блокировку аккаунтов Apple ID

Эксперты издания предположили, что причиной сбоя могло стать то, что группа хакеров пытается провести массированную атаку, чтобы взломать большое количество учетных записей в Apple. Это также может быть ошибкой со стороны самой компании.

Некоторые из пользователей отмечают, что они получали повторные запросы для входа в систему с момента установки нового устройства iOS. 

На данный момент представители корпорации не комментировали проблемы в работе их сервисов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что корпорация уведомила пользователей о дефектах в смартфонах iPhoneX и ноутбуках MacBook Pro, связанными с сенсорным экраном. 

Автор: Олеся Волкова
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