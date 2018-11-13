Пользователи iOS жалуются на массовую блокировку аккаунтов Apple ID

Москва, 13 ноября. Пользователи гаджетов компании Apple столкнулись с блокировкой Apple ID. Для восстановления доступа им необходимо ответить на вопросы или ввести номер телефона, а некоторым даже потребуется сбросить пароли.

Как сообщает во вторник 9to5Mac, поступает большое количество жалоб от пользователей, которые столкнулись с блокировкой своих аккаунтов. Обычно Apple блокирует учетные записи по разным причинам, чаще всего когда кто-то пытается получить доступ к ID, введя свой неправильный пароль слишком много раз.

Доступ к учетной записи может быть восстановлен путем ответа на вопросы безопасности и ввода надежного номера телефона для проверки. Пользователям также может потребоваться сбросить свои пароли. Пользователи могут потерять доступ к таким сервисам, как iMessage, iCloud и Apple Music, в случае неподтверждения личности.

Эксперты издания предположили, что причиной сбоя могло стать то, что группа хакеров пытается провести массированную атаку, чтобы взломать большое количество учетных записей в Apple. Это также может быть ошибкой со стороны самой компании.

Некоторые из пользователей отмечают, что они получали повторные запросы для входа в систему с момента установки нового устройства iOS.

На данный момент представители корпорации не комментировали проблемы в работе их сервисов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что корпорация уведомила пользователей о дефектах в смартфонах iPhoneX и ноутбуках MacBook Pro, связанными с сенсорным экраном.