Норвегия обвинила Россию в сбое системы GPS во время учений НАТО

Осло, 13 ноября. В сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture была обвинена Россия – с соответствующим заявлением выступила пресс-служба министерства обороны Норвегии.

«Мы осведомлены, что помехи в период с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике», ― заявили в норвежском военном ведомстве.

В Минобороны Норвегии отметили, что данный сбой не привел к каким-либо серьезным инцидентам.

Ранее с обвинениями в адрес России выступил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, заявивший, что работа системы GPS якобы была «нарушена специально». Он предположил, что за этим могли стоять Россия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о том, что Россия якобы могла иметь отношение к сбоям в системе GPS. Он также напомнил, что в последние годы наметилась тенденция обвинять Россию «во всех смертных грехах», даже когда эти обвинения не имеют под собой оснований.