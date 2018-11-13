Сирия: за сутки из Ливана и Иордании вернулись более 900 беженцев 

Дамаск, 13 ноября. Почти 800 человек вернулись из Иордании в Сирию за сутки, еще более 100 человек прибыли из Ливана, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

По данным Центра, за минувшие сутки в общей сложности в Сирию вернулись 926 беженцев. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 128 человек (из них 55 детей), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 798 человек (детей — 404).

В Центре также добавили, что за прошедшие сутки сирийские саперы разминировали территории в населенных пунктах Хамидия, Гур, Телль-Биса в провинции Хомс, Эз-Зелаф в провинции Дамаск, Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба в Эль-Кунейтре. Было уничтожено 55 взрывоопасных предметов.

Ранее спецкор Федерального агентства новостей сообщал о возвращении сирийских беженцев в республику через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» в провинции Хомс. На границе людей встречали солдаты сирийской правительственной армии, а также медики, которые оказывали первую медицинскую помощь всем нуждающимся.