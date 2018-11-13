Восьмиметровый океанский «червь» поразил новозеландских дайверов

Окленд, 13 ноября. Два дайвера в Новой Зеландии сняли на видео необычный морской организм, похожий на гигантского розового червя. Видео с загадочным существом было выложено на Youtube.

Необычное существо было полым внутри и достигало около восьми метров в длину. На видео заметно, как оно, слегка извиваясь, двигается в воде. По словам дайверов, они никогда не видели ничего подобного и даже не знали, что такие существа бывают в природе.

«Это сбивало с толку, но было фантастически!», — рассказал один из дайверов по имени Эндрю Батл.

Он также высказал предположение, что данное существо это колония пиросом или огнетелок, которые вместе выглядят как единый организм. Огнетелки являются свободноплавающими морскими животными. Они теплолюбивы и живут лишь в тропических и экваториальных районах.