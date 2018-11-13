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Сирия: мирный житель ранен при обстреле боевиками пригородов Алеппо

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Сирия: мирный житель ранен при обстреле боевиками пригородов Алеппо

Алеппо, 13 ноября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли западные районы города Алеппо. В результате атаки ранения получили мирный житель и двое военных, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий.

За минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела западных пригородов города Алеппо. В результате обстрелов ранения получили двое сирийских военнослужащих и один мирный житель.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов, принадлежащий запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»1

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Олеся Волкова
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