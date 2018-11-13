Правительство не будет вводить госрегулирование цен на нефтепродукты ― Козак

Москва, 13 ноября. Правительство РФ не собирается вводить государственное регулирование цен на нефтепродукты и не имеет такого желания. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Что мы не хотим, не будем делать — это вводить госрегулирование цен на нефтепродукты. Сегодня рыночный механизм так или иначе состоялся, это не кризис, это благо для нефтяной отрасли, никаких проблем не существует», ― заявил он.

Козак напомнил слова российского лидера Владимира Путина, который заявил, что высокие цены на нефть на мировом рынке не являются основанием для подъема цен для внутренних потребителей.

Напомним, что рост цен на нефтепродукты в России наблюдался весной и вначале лета. Так, в апреле цены на бензин поднялись на 13% по сравнению с мартом, а в начале июня средняя цена на бензин в России превысила 43 рубля. 31 октября Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ встретились с Козаком и заключили соглашение о стабилизации цен. Согласно ему, до конца года цены останутся на уровне конца мая, а в следующем году они будут индексироваться исходя из уровня инфляции.