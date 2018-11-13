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Сирия: Асад встретился с освобожденными заложниками из Эс-Сувейды

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Сирия: Асад встретился с освобожденными заложниками из Эс-Сувейды

Дамаск, 13 ноября. Президент Сирии Башар Асад встретился с освобожденными сирийской армией заложниками из провинции Эс-Сувейда, удерживаемых в плену террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Как сообщает пресс-служба сирийского лидера, Асад встретился с освобожденными пленниками во вторник. 

«Это последняя группа освобожденных заложников, однако никто не забыл и не забудет о других похищенных и пропавших без вести в других районах Сирии», — заявил на встрече Асад.

При этом президент подчеркнул, что освобождение пленников является приоритетной задачей для сирийских властей.

На опубликованных фотографиях Асад  обнимает освобожденных и их родственников.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские военные провели операцию по освобождению заложников под руководством российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в Сирии 8 ноября. Удалось освободить 19 человек, которых террористы ИГ1 захватили в плен в провинции Эс-Сувейда три месяца назад. 

Во вторник по поручению Асада министр по делам президентского дворца Мансур Аззам принял участие в церемонии прощания с мирными гражданами, погибшими во время нахождения в плену террористов ИГ, передавал корреспондент ФАН. Мероприятие прошло в селении Шбеки на востоке провинции Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Олеся Волкова
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