Сирия: Асад встретился с освобожденными заложниками из Эс-Сувейды

Дамаск, 13 ноября. Президент Сирии Башар Асад встретился с освобожденными сирийской армией заложниками из провинции Эс-Сувейда, удерживаемых в плену террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Как сообщает пресс-служба сирийского лидера, Асад встретился с освобожденными пленниками во вторник.

«Это последняя группа освобожденных заложников, однако никто не забыл и не забудет о других похищенных и пропавших без вести в других районах Сирии», — заявил на встрече Асад.

При этом президент подчеркнул, что освобождение пленников является приоритетной задачей для сирийских властей.

الرئيس #الأسد يستقبل اليوم مخطوفي محافظة السويداء المحرَّرين مع عائلاتهم، الذين حرَّرهم أبطال الجيش العربي السوري قبل أيام بعملية بطولية في شمال تدمر بالاشتباك المباشر مع تنظيم داعش الإرهابي.. pic.twitter.com/DbPSm0pfpL — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) November 13, 2018

На опубликованных фотографиях Асад обнимает освобожденных и их родственников.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские военные провели операцию по освобождению заложников под руководством российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в Сирии 8 ноября. Удалось освободить 19 человек, которых террористы ИГ1 захватили в плен в провинции Эс-Сувейда три месяца назад.

Во вторник по поручению Асада министр по делам президентского дворца Мансур Аззам принял участие в церемонии прощания с мирными гражданами, погибшими во время нахождения в плену террористов ИГ, передавал корреспондент ФАН. Мероприятие прошло в селении Шбеки на востоке провинции Эс-Сувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.