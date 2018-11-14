Задержанный в США главред USA Really Малькевич вернулся в Москву

Москва, 14 ноября. Главный редактор проекта USA Really, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, ранее задержанный в аэропорту Вашингтона, прибыл в Россию из Парижа, где присутствовал на мероприятиях, посвященных столетию завершения Первой мировой войны.

Его самолет сел в аэропорту Шереметьево в эту среду в 02.06 по московскому времени.

Малькевич был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона вечером 9 ноября, когда собирался вылететь в Париж, где проходили памятные мероприятия, посвященные столетней годовщине окончания Первой мировой войны. По его словам, в задержании одного российского журналиста участвовали 19 агентов ФБР. Сотрудники американских спецслужб подошли к нему перед прохождением паспортного контроля.

Ему предъявили ордер на задержание, выписанный судом штата Виргиния 8 ноября. Весь багаж журналиста был досконально проверен, а содержимое его гаджетов и носителей информации – тщательно изучено и перенесено в базу данных ФБР.

Допрос российского журналиста проходил около полутора часов, при этом Малькевичу было отказано в услугах переводчик. Также ему не дали связаться с российским консульством, намекнув, что если он откажется сотрудничать, то улететь ему не дадут.

Главное темой допроса стала деятельность новостного агентства USA Really – сотрудники ФБР пытались привязать его деятельность к «вмешательству в выборы в США» и «подрыву американской демократии». Малькевич отметил, что материалы, публикуемые агентством, внимательно изучаются спецслужбами США, так как они в ходе допроса продемонстрировали впечатляющую осведомленность текстом статей и подкастов на сайте USA Really.

При этом ФБР было убеждено, что Малькевич проходил «спецподготовку в ГРУ» и попыталось узнать об этом больше. Когда российский журналист попытался пошутить, что даже если бы он хотел работать в ГРУ, его бы не взяли, представители американских спецслужб вновь начали угрожать ему тюрьмой.

Малькевич предположил, что основной целью задержания его в США стало вручение «уведомления о разбирательстве по поводу необходимости включить USA Really в список СМИ — иностранных агентов в США». Само уведомление уже получено изданием, в нем утверждается, что деятельность USA Really якобы «направлена против США». Малькевич отметил, что примет решение о регистрации агентства в качестве иноагента в ближайшее время.

Несмотря на продолжительный допрос, российский журналист все же успел на свой рейс и благополучно добрался до Парижа. По его словам, он у него есть опасения в связи с предстоящим возвращением в Америку, однако он готов к отрытой игре и сам является вполне открытым и публичным человеком, готовым к диалогу с властями США.

По факту задержания Малькевича уже составлен запрос, который был направлен в Госдепартамент США российским посольством в Вашингтоне. В МИД РФ, в свою очередь, призвали США отказаться от практики гонений на журналистов и осознать недопустимость расшатывания отношений между двумя странами. Также в российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что таким образом США ищут повод для новых санкций против России.