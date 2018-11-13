Недовольство украинцев политическим курсом Киева достигло рекордной отметки

Киев, 13 ноября. Более 78% граждан Украины считают неправильным нынешний политический курс Киева. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен тремя центрами социологических исследований.

По данным Киевского международного института социологии, Центр Разумкова и Социологической группы Рейтинг, 78% украинцев считают неправильным политический курс президента Украины Петра Порошенко. Данный показатель стал рекордным с 2011 года. При этом в ходе нынешнего опроса только 12% назвали правильным политический курс государства. За последний месяц этот показатель ухудшился с 15 до 12%, что также стало рекордом.

Кроме того, участники опроса считают, что наиболее актуальными угрозами для Украины являются экономический упадок, массовый отток граждан за границу и нарастающая нищета. Порядка 59% респондентов назвали основной угрозой упадок и эмиграцию, нищету — 51%.

Около 66% назвали главной проблемой общегосударственного уровня гражданскую войну в Донбассе. Порядка 43% считают главной проблемой высокий уровень коррупции. 47% опрошенных все еще поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

31% выступает за прекращение войны в Донбассе в нынешнем состоянии. При этом 27% считают необходимым предоставить Донбассу федеративный статус в составе Украины, а продолжение войны поддерживает 17% опрошенных.

Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября 2018 года. В исследовании приняли участие 10 тысяч человек возрастом от 18 лет. Опрос осуществлялся методом личного интервью. Погрешность исследования составляет не более 1%.