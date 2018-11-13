Сирия: полиция Хомса назвала причины взрыва в автобусе

Дамаск, 13 ноября. Полиция сирийского города Хомс назвала причину взрыва в микроавтобусе. По словам начальника городской полиции Халида Хиляля, происшествие не было терактом.

Хиляль сообщил агентству SANA, что причиной взрыва стало ошибочное приведение в действие гранаты, это не теракт. По его словам, пострадали шесть человек. Один из них находится в критическом состоянии.

Regime media reports:

A grenade exploded in a passenger bus in al-Zahraa neighborhood, 60th Street in the governorate of Homs, and a number of passengers were injured. pic.twitter.com/t5uy1gcsca — On the Ground News (@OGNreports) November 13, 2018

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, во вторник на улице Ситтин в квартале Эз-Захра прогремел взрыв. Полиция предполагала, что взрывное устройство подложили в автобус намерено. Изначально сообщалось о шести погибших, однако эти данные не подтвердились.

Накануне в сирийском городе Джараблус на границе с Турцией прогремел взрыв, был подорван заминированный автомобиль. В результате погиб один человек, еще 24 пострадали.