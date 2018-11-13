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Сирия: полиция Хомса назвала причины взрыва в автобусе

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Сирия: полиция Хомса назвала причины взрыва в автобусе

Дамаск, 13 ноября. Полиция сирийского города Хомс назвала причину взрыва в микроавтобусе. По словам начальника городской полиции Халида Хиляля, происшествие не было терактом.

Хиляль сообщил агентству SANA, что причиной взрыва стало ошибочное приведение в действие гранаты, это не теракт. По его словам, пострадали шесть человек. Один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, во вторник на улице Ситтин в квартале Эз-Захра прогремел взрыв. Полиция предполагала, что взрывное устройство подложили в автобус намерено. Изначально сообщалось о шести погибших, однако эти данные не подтвердились.

Накануне в сирийском городе Джараблус на границе с Турцией прогремел взрыв, был подорван заминированный автомобиль. В результате погиб один человек, еще 24 пострадали.

Автор: Олеся Волкова
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