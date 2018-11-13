Украинские силовики нашли «уцелевший» дрон на месте сгоревшего арсенала в Ичне

Киев, 13 ноября. Украинские силовики заявили об обнаружении «уцелевшего» квадракоптера «Фантом» на месте сгоревшего арсенала с боеприпасами в Ичне (Черниговская область). Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВСУ.

«Он находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам СБУ, продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.

Представители ВСУ также объявили, что все неопознанные дроны, замеченные над территориями воинских частей, баз и складов Украины, будут сбиваться с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что 9 октября в Черниговской области прогремел взрыв на военном складе, в результате чего арсенал полностью сгорел. Украинские власти сразу же объяснили инцидент «российским следом».