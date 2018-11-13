«Нафтогаз» отказался поставлять газ 22 теплоснабжающим предприятиям Украины из-за долгов

Киев, 13 ноября. Теплоснабжающие предприятия Украины не смогут получать газ по льготным условиям от «Нафтогаза Украины» из-за долгов. Украинский гигант не может поставлять голубое топливо 22 предприятиям в девяти регионах страны.

В пресс-службе компании подчеркнули, что предприятия не соблюдают обязанности, которые были возложены на них кабмином страны. В частности, они не согласовали с «Нафтогазом» и местными властями графики погашения долгов до 2021 года.

Самые серьезные проблемы, по данным газового гиганта, зафиксированы в Кривом Роге, в Херсонской области, а также городах Северодонецк, Шепетовка, а также Первомайск. Во всех этих городах предприятия на 90% не рассчитались за полученный газ.

Отметим, в Херсоне шесть школ осталось без тепла, а в Кривом Роге жители устроили у «Криворожгаза» беспорядки:жители региона жгли покрышки у офиса, требуя начать отопительный сезон.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что физически не могут включать или выключать подачу газа в стране, поскольку у них нет доступа к вентилю.