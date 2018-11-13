«Рвы и стены»: заместитель Парубия призвала Киев изолировать Донбасс

Киев, 13 ноября. Заместитель председателя Верховной рады Андрея Парубия депутат от партии «Самопомощь» Оксана Сыроед призвала украинские власти отказаться от выполнения Минских договоренностей и создать вокруг республик Донбасса жестко контролируемую границу.

Выступая в эфире телеканала «Наш», она заявила, что, по ее мнению, сейчас у Украины нет своей «проактивной позиции». По ее словам, Киев должен открыто отказаться от следования Минским договоренностям и «изолировать» Донбасс, прекратив свободное перемещение людей через линию разграничения.

Заявив, что три года «были достаточным периодом», чтобы сформулировать свою позицию, она призвала украинские власти к изоляции территорий ДНР и ЛНР. При этом она заявила, чт Киев должен «забрать» оттуда лояльных к нему людей.

«Фактически, это должна быть контролируемая, как на границе, территория, которая должна быть под жестким контролем Украины. Это должны быть рвы, стены или что-то другое, но не может быть никакого свободного движения», ― сказала она.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Парубий на прошлой неделе совершил поездку в Донбасс вместе с председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ириной Фриз. Они посетили один из украинских командно-наблюдательных пунктов, а также побывали в контролируемом украинскими военными поселке Широкино.

Отметим, что некоторые депутаты Верховной рады в последнее время начали заявлять о необходимости диалога с республиками Донбасса, которые накануне избрали свое новое руководство.

В частности, об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский. По его словам, Киеву необходим прямой диалог с Луганском и Донецком, так как для достижения мира необходимо вернуть утраченное доверие. Также он заявил, что Украина должна пойти на компромисс в вопросе введения миротворцев на территорию Донбасса.