Сирия: вертолеты коалиции США эвакуировали террористов ИГ из провинции Хасака

Дамаск, 13 ноября. Международная коалиция во главе с США продолжает поддерживать в Сирии боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

По данным сирийского информационного агентства SANA, 10 ноября вертолеты ВВС США эвакуировали из северо-восточных районов провинции Хасака боевиков террористической группировки ИГ.

«10 ноября вертолеты международной коалиции во главе с США вывезли, предположительно, троих боевиков ИГ из деревни ас-Сувейдия на северо-востоке провинции Хасака в неизвестном направлении», — передает SANA со ссылкой на местные источники.

Стоит отметить, что это не первый случай эвакуации террористов ИГ американскими военными. 22 сентября и 7 октября коалиция во главе с США эвакуировала боевиков и главарей ИГ из провинции Дейр-эз-Зор.

Стоит отметить, что Дамаск неоднократно обвинял США и западную коалицию в поддержке террористов ИГ. При этом военные аналитики и эксперты заявляют, что за 2017 год в результате действий международной коалиции во главе с США в Сирии погибли несколько тысяч мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.