Киев объяснил УПЦ, почему Порошенко сорвал встречу с епископами

Киев, 13 ноября. Администрация президента Украины Петра Порошенко объяснила канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, почему глава государства сорвал встречу с епископами. Об этом во вторник заявил архиепископ Нежинский Климент.

Он отметил, что, по словам киевских чиновников, Порошенко хотел провести встречу не в Киево-Печорской лавре, а в светском учреждении. Однако данную инициативу не одобрили архиереи, поскольку вопрос, стоящий на повестке дня, напрямую относился к церковным вопросам.

«Всем было известно, что архиереи пригласили президента и будут его ждать в Киево-Печерской лавре. Президент много раз там был, посещал святыни. Почему именно сегодня он не смог быть в этом монастыре, мне сложно сказать», — рассказал Климент RT.

Несмотря на то, что встреча с украинским президентом оказалась сорвана, священнослужители все же провели заседание Священного синода и Архиерейский собор. В результате УПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем и отказалась присоединяться к непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Собор сошелся во мнении, что решение о предоставлении автокефалии является вмешательством во внутренние дела поместной церкви.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.