В МИД РФ прокомментировали заявление США по Афганистану

Москва, 13 ноября. Заявление госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Россия якобы мешает урегулированию ситуации в Афганистане, вызывает недоумение в Москве. Об этом заявили представители МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что высказывания о том, что Россия мешает налаживать диалог между радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и афганскими властями выглядит странно, поскольку российская сторона проводила в Москве переговоры между обеими сторонами.

«Расцениваем высказывание Дэвида Хейла как неуклюжую попытку переложить на российскую сторону ответственность за собственные неудачи в Афганистане и отсутствие достижений в усилиях Вашингтона найти решение афганской проблемы», — подчеркнули в российском МИД.

Напомним, что 9 ноября в Москве состоялась встреча по Афганистану, в которой впервые приняли участие члены движения «Талибан». По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, встреча была направлена на поиск идей национального примирения в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.