«Бежать некуда»: русскоязычные жители Израиля и сектора Газа рассказали о ракетных ударах

Москва, 13 ноября. Палестинское движение ХАМАС выпустило с территории сектора Газа около 400 ракет по территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля нанесла более 150 ударов по территории сектора Газа. Поводом для эскалации стала спецоперация Израиля по уничтожению одного из лидеров ХАМАС. Позднее МИД России, генеральный секретарь ООН и ряд иностранных государств призвали стороны к сдержанности.

Телеканал «360» связался с русскоязычными жителями Израиля и сектора Газа и Израиля, выяснив, как они пережили атаки с двух сторон.

Ракетный обстрел южной части Израиля с территории сектора Газа стал самым крупным за последние пять лет. ХАМАС выпустил сотни мин и ракет по городам, Израиль нанес ответные удары. МИД России, генсек ООН и ряд иностранных государств призвали стороны к сдержанности. «360» пообщался с русскоязычными жителями сектора Газа и Израиля и выяснил, как они пережили «ночь обстрелов».

По словам 39-летней жительницы сектора Газа по имени Юлия, удары Армии обороны Израиля стали самыми мощными за 18 лет ее жизни в анклаве. Причиной обстрелов стала провокация израильских военных, которые попытались уничтожить одного из лидеров ХАМАС в городе Хан-Юнис под видом бойцов палестинского движения. Израильские военные провалили операцию и были раскрыты, после чего начались ракетные удары и бомбардировки.

«Когда идет бомбежка, сразу вылетают стекла. От них серьезные раны бывают. Поэтому во время ударов мы открываем окна широко, чтобы они не разбились. А у нас не май месяц, холодно уже. У кого-то есть комнаты без окон. У меня вот, к сожалению, нет. Когда дом строился, не подумали, что может такое быть», — рассказала Юлия.

Еще одна жительница сектора Газа по имени Мария рассказала, что в анклаве нет бомбоубежищ, так как при бомбардировках израильская авиация использует истребители F-16, удары которых способны уничтожить бомбоубежище.

«Нам даже бежать некуда! Израиль может ударить в любое место, школа, больница — неважно. Безопасных мест нет», — рассказала Мария.

По словам 30-летней Валерии из Израиля, обстрел ХАМАС стал особенно сильным, ракеты поражали дома, здания, автобусы. Валерии удалось снять обстрел на камеру мобильного телефона.

«У нас частный дом на земле, мы на лестнице прячемся. Там только одно окно, так что если что-то взорвется, то нас не ранит. Видео я снимала из квартиры родителей. Туда добрались позже. Мне впервые было страшно», — рассказала жительница Израиля.

По словам 43-летнего Дениса в момент начала обстрела со стороны ХАМАС он был на работе. Об обстреле он узнал из специального приложения для смартфона.

«Первое, что мы сделали, получив сообщение, — открыли бомбоубежище, у нас оно есть на работе. Потом включили телевидение — оттуда узнали, что группа наших военных выполняла задание в Газе, боевики их нашли, началась перестрелка, ну и ответ», — рассказал Денис.

Он также добавил, что в этот раз со стороны сектора Газа было выпущено очень большое количество ракет. Система ПВО Израиля не способна одновременно перехватить несколько сотен ракет.