«Нужно доказывать свою ценность зарубежным спонсорам»: политолог объяснил внезапное погашение Навальным долга

Москва, 13 ноября. Блогер Алексей Навальный, которому ранее запретили покидать пределы страны из-за огромного долга, вернул его. Директор Института новейших государств, международный политолог Алексей Мартынов объяснил, что таким образом он пытается доказать свою ценность зарубежным спонсорам.

На фигуранта уголовного дела «Кировлеса» наложены ограничения из-за огромного долга, который он отказывался признать. В результате блогеру было запрещено покидать территорию страны. Размер задолженности составлял более 2,1 миллиона рублей.

Однако двухмиллионный долг был оперативно возвращен. В Федеральной службе судебных приставов России подтвердили, что ограничения с Навального сняты.

Однако у общественности появился другой вопрос — как блогер так быстро раздобыл такую огромную сумму. Его задавали даже сторонники Навального, которых становится все меньше.

По мнению политолога, все было сделано Навальным специально: он пытается всеми силами вернуться в информационную повестку, откуда пропал.

«Я так подозреваю, что это и есть главное его занятие, главный его бизнес, в том смысле, что он торгует именем своим, — приводит его слова Nation News. — То есть, те самые зарубежные спонсоры – им же постоянно нужно доказывать свою промысловую ценность вот таким путем».

Мартынов также отметил, что «смысл не в том, где он взял два миллиона», а в том, «что мы вообще это обсуждаем с вами».

«Кто он такой, чтоб мы это все обсуждали? Есть закон, есть правила, есть практика применения, — констатировал эксперт. — Почему рядовой гражданин должен попадать под эти правила, а вот Навальный не должен?»

Сам блогер объяснил, что средства ему передал сбежавший в США от правосудия российский бизнесмен Евгений Чичваркин. При этом предприниматель перевел ему якобы не 2,1 миллиона рублей, а 2,5 миллиона рублей. Сам бывший владелец «Евросети» эту информацию не подтвердил.