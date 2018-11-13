Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира

Москва, 13 ноября. Журналист Танкреди Палмери опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он выложил его в своем Twitter; информацию о зарплатах он взял из собственных источников.

Согласно опубликованному списку, самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий «Барселоны» Лионель Мессии. Он получает 40 миллионов долларов в год. Второе место занимает форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его зарплата составляет 31 миллион евро в год. Третьим в списке идет нападающий французского ПСЖ Неймар, который получает 30 миллионов евро в год.

Следом в списке идут: футболист японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (25 миллионов евро), полузащитник китайской команды «Шанхай Теллэйс» Оскар (24 миллиона), нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (22,5 миллиона), нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (20 миллионов), нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк (20 миллионов), защитник китайской команды «Хэбай Чайна Форчун» Хавьер Маскерано (19 миллионов) и футболист катарского клуба «Аль-Садд» Габи (19 миллионов).

Палмери добавил, что речь идет о зарплатах футболистов уже после вычета налогов.