Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира
Москва, 13 ноября. Журналист Танкреди Палмери опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он выложил его в своем Twitter; информацию о зарплатах он взял из собственных источников.
Согласно опубликованному списку, самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий «Барселоны» Лионель Мессии. Он получает 40 миллионов долларов в год. Второе место занимает форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его зарплата составляет 31 миллион евро в год. Третьим в списке идет нападающий французского ПСЖ Неймар, который получает 30 миллионов евро в год.
Следом в списке идут: футболист японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (25 миллионов евро), полузащитник китайской команды «Шанхай Теллэйс» Оскар (24 миллиона), нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (22,5 миллиона), нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (20 миллионов), нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк (20 миллионов), защитник китайской команды «Хэбай Чайна Форчун» Хавьер Маскерано (19 миллионов) и футболист катарского клуба «Аль-Садд» Габи (19 миллионов).
Палмери добавил, что речь идет о зарплатах футболистов уже после вычета налогов.
Top10 best paid— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 11, 2018
1.Messi 40m€
2.Cristiano Ronaldo 31
3.Neymar 30
4.Iniesta 25
5.Oscar 24
6.Alexis Sanchez 22.5
7.Griezmann 20
8.Hulk 20
9.Mascherano 19
10.Gabi 19