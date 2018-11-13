Киев, 13 ноября. Срыв встречи президента Украины Петра Порошенко с архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата, которая могла состояться несколько недель назад, прошел по «московскому сценарию». Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, Порошенко был готов к диалогу с представителями УПЦ, однако они якобы искали повода, чтобы не прийти на встречу.

Цеголко подчеркнул, что встреча якобы не состоялась потому, что архиереи посчитали, что Украинский дом (национальный центр делового и культурного сотрудничества в Киеве. — Прим. ФАН) не подходит для переговоров с президентом.

Пресс-секретарь президента Украины заявил, что никакие процессы не способны сорвать процесс создания автокефальной церкви на Украине.

«Проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, «присланному из Москвы», не способны сорвать процесс создания Украинской поместной православной Церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства», — заявили в администрации президента Украины.

Напомним, 13 ноября представители Украинской православной церкви Московского патриархата пригласили Порошенко в Киево-Печерскую Лавру для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии. Однако украинский президент в последний момент отказался от встречи.

Также во вторник Совет епископов УПЦ МП отказался присоединяться к автокефальной церкви на Украине. Епископы Украинской канонической православной церкви заявили, что предоставление томоса об автокефалии не отражает внутренней церковной необходимости.

Кроме того, Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Решение также было принято во время Собора епископов УПЦ.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей представитель Русской православной церкви Александр Пелин подчеркнул, что решение Собора епископов УПЦ принималось самостоятельно, без каких-либо указаний Москвы.