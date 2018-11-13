Правительство России не будет регулировать цены на нефтепродукты — Козак

Москва, 13 ноября. Российские власти не будут регулировать цены на нефтепродукты на государственном уровне. Об этом во вторник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Тем не менее, подчеркнул политик, работа по сдерживанию цен на бензин на внутреннем рынке должна проводиться и дальше. Правительству следует выработать разумное решение, чтобы не разорить ни автомобилистов, ни нефтяников.

Что касается колебания цен на нефть на мировом рынке, то Козак уверен, что на сегодняшний день стоимость черного золота далека от кризисных показателей.

«Сегодня кризиса нет. Кризисом было бы, если бы были предельно низкие цены на нефть и нефтяная отрасль была бы в убытках, бюджет терял бы доходы, тогда это был бы кризис», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что в мае этого года стоимость бензина подскочила на 5,6% по сравнению с апрелем. Чтобы сдержать дальнейший рост цен, правительство снизило стоимость акцизов на бензин и дизтопливо. Эти меры позволили стабилизировать цены на уровне 45 рублей за литр.

Позже Козак провел совещание с руководством крупнейших нефтяных компаний, в ходе которого была достигнута договоренность заморозить цены на бензин в 2018 году, а в дальнейшем повышать их, не опережая уровень прогнозируемой годовой инфляции.