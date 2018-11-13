Москва призвала Израиль и Палестину жить как соседи

Москва, 13 ноября. Российские власти призвали Израиль и Палестину прекратить огонь и вновь сесть за стол переговоров. Об этом во вторник заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

По его словам, то, что сегодня происходит в секторе Газа, уже случалось в прошлом. Дипломат подчеркнул, что эскалация конфликта ведет только к гибели людей и бессмысленным разрушениям. Он также предложил враждующим сторонам помощь России в качестве посредника для разрешения конфликта.

«Мы, как друзья и палестинцев, и израильтян, хотели бы, чтобы они договаривались о том, как им жить вместе, они соседи. И в данном случае мы всегда готовы помочь, если наша роль будет востребована и полезна», — пояснил Богданов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Палестина выпустила по Израилю 450 ракет за одни сутки. В ответ армия обороны Израиля уничтожила 160 военных целей в секторе Газа. Во вторник между палестинцами и израильтянами была достигнута договоренность о прекращении огня.

11 ноября израильский спецназ провел спецоперацию в секторе Газа. Во время рейда в районе города Хан-Юнис были убиты семеро кассамовцев (членов группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама»), в том числе один из их полевых командиров. При перестрелке погиб подполковник израильского спецназа. Еще один израильский офицер был ранен.