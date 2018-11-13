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Экс-вратарь сборной РФ по футболу стал министром спорта Северной Осетии

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Экс-вратарь сборной РФ по футболу стал министром спорта Северной Осетии

Владикавказ, 13 ноября. Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов в Северной Осетии стал министром по делам молодежи, физической культуры и спорта, сообщили в администрации.

Должность врио министра физической культуры и спорта Северной Осетии с марта 2014 года занимал олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев. Как стало известно, в республике определились с выбором человека на эту должность.

«Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта», — приводит слова источников в администрации Серной Осетии ТАСС.

Экс-вратарь сборной РФ по футболу стал министром спорта Северной Осетии

В составе сборной России по футболу Габулов провел 10 матчей. Вместе с ним национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Габулов является воспитанником осетинского футбола: в 2001 году из ФК «Моздок» он пришел в московский клуб  «Динамо», где провел большую часть карьеры.

Автор: Катерина Иванова
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