Сирия, 13 ноября. Курды лишились двух бойцов к западу от Хасаки в результате нападения неизвестных. Войска САР ведут ответные обстрелы опорных пунктов джихадистов в окрестностях Алеппо и на северо-западе Хамы. САА продолжает атаки позиций ИГИЛ1 к северо-востоку от Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов на северо-западе провинции Хама.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): продолжает обстрелы западных пригородов Алеппо; совершила нападение на дом полевого командира «Свободной армии Идлиба» в городе Кафр-Небель.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): подверглось ударам РСЗО войск САР к северо-востоку от Эс-Сувейды.

Курды: лишились двух бойцов к западу от Хасаки в результате нападения неизвестных.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Хан Туман, расположенного к юго-западу от Алеппо, разворачиваются столкновения между бойцами-ополченцами, выступающими на стороне Сирийской арабской армии (САА), и боевиками исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой». Согласно данным канала Jisr TV, стороны используют ракетные и артиллерийские установки. Сведения о возможных потерях пока устанавливаются. Напомним, перестрелки между войсками САР и их союзниками с одной стороны и джихадистами с другой ведутся с самого утра, после того как последние начали наносить провокационные удары по пригородам административного центра провинции.

Провинция Идлиб

Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» совершили нападение на дом одного из полевых командиров группировки «Свободная армия Идлиба» по имени Ахмад Аль-Нахар в городе Кафр-Небель, находящемся к югу от административного центра региона. Исламисты конфисковали оружие и боеприпасы, при этом сам Аль-Нахар задержан не был, передает местный информационный канал в сети Twitter (@IdlibPlus). В последние недели боевики «Тахрир аш-Шам» усилили давление на менее крупные бандформирования, действующие в районе «Большого Идлиба», с целью вынудить их отказаться от соблюдения условий Меморандума, подписанного Турцией и Россией. Этот документ предусматривает формирование на данном направлении демилитаризованной зоны и отвод сил боевиков от линии разграничения с сирийскими войсками.

Провинция Хама

Правительственные силы возобновили обстрелы опорных пунктов джихадистов в северо-западной части провинции Хама после очередного нарушения режима прекращения огня боевиками. Так, по информации новостного Twitter-ресурса (@HalabTodayTV), военнослужащие САА нанесли новую серию артиллерийских ударов по укрепрайонам террористов около поселка Аль-Джанабра. Данных об уроне, причиненном боевикам, канал не приводит. Столкновения на этом направлении велись сегодня утром, когда исламисты вновь начали вести провокационные обстрелы позиций войск САР. Таким образом, часть бандгрупп, многие из которых связаны с «Ан-Нусрой», продолжают игнорировать российско-турецкий Меморандум о создании буферной зоны на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Эс-Сувейда

Подразделения сирийской армии продолжают атаковать укрытия остатков бандформирований «Исламского государства» в районе поля Ас-Сафа, находящегося к северо-востоку от Эс-Сувейды. Как сообщает новостной Twitter-канал (@QalaatAlMudiq), правительственные силы используют РСЗО Golan. Данные о потерях в рядах террористов ИГИЛ пока уточняются. Ранее военнослужащие САА вскрыли одно из убежищ джихадистов на этом направлении, уничтожив в ходе спецоперации не меньше десяти членов террористической группировки. По мнению многих местных активистов, боевики имеют возможность продолжать активность в этом регионе прежде всего благодаря поддержке, оказываемой с военной базы вооруженных сил США «Ат-Танф», расположенной чуть к востоку вдоль южной границы Сирии.

Провинция Хасака

К западу от Хасаки неизвестными были застрелены двое бойцов курдских Демократических сил Сирии (SDF)****, сообщает Twitter-ресурс (@jisrtv). В настоящее время так называемые полицейские подразделения курдов «Асайиш» пытаются установить лиц, причастных к данному нападению. Предполагается, что оно могло быть организовано «спящими ячейками» ИГИЛ, которые, несмотря на операцию SDF и сил коалиции во главе с США, сохраняют высокую активность на территории самопровозглашенного Сирийского Курдистана. Также рассматривается версия о причастности к убийству членов местных ополченческих отрядов, связанных с арабскими племенами Заевфратья, которые выступают против незаконной оккупации «Демократических сил» и Соединенных Штатов на северо-востоке САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)